В Белгороде энергетики прочитают студентам курс лекций по цифровизации

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-31T13:43:03+03:00

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Информационный курс из 9 лекций на тему цифровой трансформации электросетевого комплекса стартовал в БГТУ им. В.Г. Шухова для бакалавров и магистров ИЭИТУС.

Руководители и специалисты технических служб «Россети Центр Белгородэнерго» рассказали о том, что такое цифровая трансформация в электроэнергетике, помогли разобраться в перспективных технологиях, получить представление об управлении процессами и цифровыми данными, познакомили с проектом первой цифровой подстанции.

Подобные занятия начались одновременно в 20 профильных вузах регионов ответственности компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

- Главная задача курса – максимально сблизить образование и науку с практическими аспектами реализации программы цифровой трансформации энергоотрасли, придать текущим и будущим изменениям нужный вектор развития и, тем самым, добиться максимального эффекта от всех происходящих изменений, – отметил директор ИЭИТУС Александр Белоусов.

В рамках полного курса студенты узнают о принципах организации распределенной автоматизации, перспективах применения систем накопления электроэнергии, о подходах к реформированию оперативно-технологического управления, поймут, какие надежды энергетики возлагают на беспилотные летательные аппараты, современные средства связи и как цифровой электромонтер будет управлять сетью.

В завершение вводной лекции студенты прошли онлайн опрос на тему актуальности рассмотренных тем.

- Надеемся, что слушатели смогут почерпнуть для себя много новой и полезной информации, поскольку мы постараемся осветить самые важные и интересные аспекты развития электросетевого комплекса в новых реалиях, – подчеркнул первый заместитель директора - главный инженер Белгородэнерго Сергей Решетников.

Следующий блок лекций состоится 6 ноября на кафедре электроэнергетики и автоматики. Они будут посвящены цифровому РЭС, интеллектуальному учету и созданию ЕЦУС.