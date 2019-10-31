2019-10-31T11:53:41+03:00
Спорт

Алексеевская спортсменка Белгородчины стала серебряным призером первенства России по пулевой стрельбе

В состязаниях приняли участие больше 600 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Алексеевская спортсменка Белгородчины стала серебряным призером первенства России по пулевой стрельбе. Фото пресс-службы администрации Алексеевского районаАлексеевская спортсменка Белгородчины стала серебряным призером первенства России по пулевой стрельбе. Фото пресс-службы администрации Алексеевского района
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В Ижевске состоялись Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов до 19 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа. Кристина Ермакова, воспитанница алексеевской стрелковой секции СТШ ДОСААФ России, принимала участие в двух номинациях. В дисциплине МПП-30 (мелкокалиберный произвольный пистолет, 30 выстрелов) спортсменка завоевала второе место, а в стрельбе из пневматического пистолета (ПП-60) - 4 место.

По итогам года Кристина Ермакова включена в список кандидатов сборной команды России по пулевой стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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