Шебекинцы внесли свой вклад в сохранение лесов Белгородчины
Собрано больше 2 000 киллограммов желудей дуба
Шебекинцы внесли свой вклад в сохранение лесов Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
Изменить размер текста:
В рамках акции «Живи, лес!» жители Шебекинского городского округа Белгородской области собрали более двух тонн желудей дуба черешчатого для создания будущих дубовых дубрав. Об этом сообщила пресс-служба Шебекинского городского округа.
Собранные семена переданы в ОКУ «Шебекинское лесничество» для последующих лесовосстановительных работ в рамках областного проекта Белгородского региона «Зеленая столица». Теперь зашумят молодые зеленые дубровые дубравы ветвями на территории Шебекинского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU