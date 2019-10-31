Шебекинцы внесли свой вклад в сохранение лесов Белгородчины

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-31T15:32:52+03:00

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В рамках акции «Живи, лес!» жители Шебекинского городского округа Белгородской области собрали более двух тонн желудей дуба черешчатого для создания будущих дубовых дубрав. Об этом сообщила пресс-служба Шебекинского городского округа.

Собранные семена переданы в ОКУ «Шебекинское лесничество» для последующих лесовосстановительных работ в рамках областного проекта Белгородского региона «Зеленая столица». Теперь зашумят молодые зеленые дубровые дубравы ветвями на территории Шебекинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU