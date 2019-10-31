Больше 90 миллионов рублей выплачено семьям с детьми Губкинского городского округа

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-31T13:16:15+03:00

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За 10 месяцев 2019 года отделом по назначению и выплате пособий на детей управления социальной политики Губкинского городского округа расходовано из федерального и областного бюджетов больше 90 миллионов рублей на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей. Средствами регионального материнского (семейного) капитала воспользовалось 45 многодетных семей, полученные средства были направлены на покупку жилья, проведение капитального и текущего ремонта жилого помещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации округаю

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получают 175 граждан, пособие выплачивается в размере 8291 рубль ежемесячно. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет выплачивается 471 многодетной семье, пособие выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка, за 2 квартал 2019 года он составил 9084 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU