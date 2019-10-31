В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открывается выставка «Окна сатиры РОСТА»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-31T10:38:08+03:00

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В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 3 ноября откроется выставка «Окна сатиры» из фондов московского Музея Победы.

Новый выставочный проект посвящен 100-летию создания «Окон сатиры РОСТА». Традиции агитационного плаката времен Гражданской войны возродились во время Великой Отечественной. Первый тираж «Окон ТАСС» был выпущен 27 июня 1941 года. Пяти дней хватило, чтобы художники-карикатуристы и поэты, в том числе и авторы легендарных «Окон сатиры РОСТА», объединились, образовав редакцию по созданию военно-оборонного плаката, поднимающего дух воинов и мирного населения.

В экспозиции представят более 30 плакатов 1941-1945 годов. Это работы Кукрыниксов, Бориса Ефимова, Николая Долгорукова, Федора Антонова, Владимира Козлинского, Николая Денисовского и других художников. Всего в годы войны было создано почти 1 300 плакатов, над которыми в три смены трудились 125 художников и 83 поэта.

Экспозиция будет работать до 3 декабря.

Напомним, первый агитационный плакат творческого коллектива Российского телеграфного агентства (РОСТА) вышел в октябре 1919 года. Графическое оформление «Окон» объединяло традиции русского лубка и новаторские методы художественного авангардизма. Отличительными чертами плакатов были сочетание стихотворного текста и рисунков-карикатур, выразительность силуэтов, использование двух-трех цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU