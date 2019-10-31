2019-10-31T10:38:08+03:00
Общество

В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открывается выставка «Окна сатиры РОСТА»

О силе агитационного искусства расскажет новая выставка Музея Победы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: ФГБУК «Музей Победы».Фото: ФГБУК «Музей Победы».
Изменить размер текста:

В Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» 3 ноября откроется выставка «Окна сатиры» из фондов московского Музея Победы.

Новый выставочный проект посвящен 100-летию создания «Окон сатиры РОСТА». Традиции агитационного плаката времен Гражданской войны возродились во время Великой Отечественной. Первый тираж «Окон ТАСС» был выпущен 27 июня 1941 года. Пяти дней хватило, чтобы художники-карикатуристы и поэты, в том числе и авторы легендарных «Окон сатиры РОСТА», объединились, образовав редакцию по созданию военно-оборонного плаката, поднимающего дух воинов и мирного населения.

В экспозиции представят более 30 плакатов 1941-1945 годов. Это работы Кукрыниксов, Бориса Ефимова, Николая Долгорукова, Федора Антонова, Владимира Козлинского, Николая Денисовского и других художников. Всего в годы войны было создано почти 1 300 плакатов, над которыми в три смены трудились 125 художников и 83 поэта.

Экспозиция будет работать до 3 декабря.

Напомним, первый агитационный плакат творческого коллектива Российского телеграфного агентства (РОСТА) вышел в октябре 1919 года. Графическое оформление «Окон» объединяло традиции русского лубка и новаторские методы художественного авангардизма. Отличительными чертами плакатов были сочетание стихотворного текста и рисунков-карикатур, выразительность силуэтов, использование двух-трех цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексеевская спортсменка Белгородчины стала серебряным призером первенства России по пулевой стрельбе
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Старооскольская художественная школа отметила юбилей
В Белгороде пройдут торжества по случаю годовщины обретения мощней священномученика Никодима
«Ночь искусств» в Белгородской научной библиотеке откроется световым шоу
В Белгороде торжественно отметили День образования вневедомственной охраны Росгвардии
Что можно увидеть, услышать и даже в чем поучаствовать во время «Ночи искусств» в Белгородской филармонии
Белгордка из-за долгов едва не лишилась автомобиля «Mercedes-Benz»
В Белгородской области граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу
Белгородские полицейские во главе с начальником УМВД посадили еще одну еловую аллею
В Белгороде готовятся отметить 70-летие заслуженного баритона
Более 600 тысяч белгородских детей научились правильно и здорово питаться
В Белгороде из «Стройляндии» пришлось эвакуировать людей
Туроператор «Пегас» подкорректировал полетную программу из Белгорода в Таиланд из-за низких продаж
Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от уплаты алиментов
Судебные приставы списали со счета белгородской компании около 5 миллионов долга
Белгородский таксист получил шесть лет за сбитого велосипедиста
В соседнем с Белгородом регионе под электропоезд «Курск-Ржава» попали женщина и мужчина
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Пассажиры фирменного поезда «Белогорье» первыми в России поедут в новых вагонах
Новое клевое место появилось в Белгородской области