2019-10-31T10:14:43+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отмечен наградой в номинации «Банковский продукт года для малого бизнеса» – победителем стало предложение Банка «Круглый ноль, целый год!» для малого бизнеса со специальными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание
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Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСБ, прошла в рамках III ежегодного форума для банков и малого и среднего бизнеса (МСБ) «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация», организованного деловым журналом «Банковское обозрение» и аналитическим агентством «БизнесДром». Участниками мероприятия стали банки и предприниматели, представители Минфина России и ЦБ РФ, профильных ассоциаций и институтов развития отрасли.

Подробная информация в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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