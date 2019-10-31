2019-10-31T09:55:15+03:00
Звезды

Старооскольская художественная школа отметила юбилей

В Центре молодежных инициатив прошло торжество в честь 50-летия детской художественной школы
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольская художественная школа отметила юбилей. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.Старооскольская художественная школа отметила юбилей. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.
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История Старооскольской художественной школы началась полвека назад и связана с именем местного художника Ивана Толмачева. Организованная им изостудия в 1969 году превратилась в Детскую художественную школу. Со дня образования школа выпустила более 3000 учащихся. В Центре молодежных инициатив прошло торжество в честь 50-летия детской художественной школы, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Сегодня Детская художественная школа является одним из ведущих учреждений региона в области художественно-эстетического воспитания детей. В школе обучается много талантливых художников, одна из них Дарья Семеренко, золотая медалистка Дельфийских игр 2019.

От имени главы администрации Старооскольского городского округа слова поздравления в адрес тех, кто на протяжении многих лет создает историю художественной школы, выразила заместитель начальника департамента по социальному развитию Лариса Бугримова.

Благодарностью главы администрации Старооскольского городского округа за многолетний добросовестный труд, заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров и воспитании подрастающего поколения в этот день были награждены директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» Ольга Гладких, а также преподаватели – Александр Чагин и Кирилл Селюнин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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