В Белгороде пройдут торжества по случаю годовщины обретения мощней священномученика Никодима

СЕГОДНЯ 20:48 2019-10-30T20:48:34+03:00

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2 ноября в Белгороде пройдут торжества по случаю седьмой годовщины обретения мощей священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского. В этот день митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит Божественную литургию в Свято-Троицком храме здания Белгородской митрополии. Здесь же находятся честные мощи святителя Никодима, доступные для всеобщего поклонения.

Начало богослужения в 9.00

Напомним, что в 1911 году в Санкт-Петербурге отец Никодим был рукоположен в сан епископа митрополитом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским). В 1913 году владыка Никодим стал епископом Белгородским, викарием Курской епархии.

С приходом советской власти в 1919 году, во второй день праздника Рождества Христова, Белгородский владыка прямо в алтаре Троицкого собора был арестован красным комиссаром Саенко за проповеди против грабежа и насилия. По просьбе верующих, требовавших отпустить владыку, местные чекисты «освободили» его на один день, а просивших за него арестовали. На следующие сутки епископ был повторно арестован. Через 2 дня после ареста по приказу комиссара Саенко епископ Никодим (Кононов) был тайно расстрелян и похоронен в общей могиле за городом.

1 ноября 1981 года решением Архиерейского собора Русской православной церкви за границей канонизирован в лике священномученика со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских с установлением памяти 28 декабря.

Определением Архиерейского собора Русской православной церкви от 13-16 августа 2000 года был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

2 ноября 2012 года на месте бывшего Свято-Троицкого мужского монастыря были обретены мощи священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского.

ИСТОЧНИК KP.RU