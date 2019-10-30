2019-10-30T17:19:52+03:00
Общество

«Ночь искусств» в Белгородской научной библиотеке откроется световым шоу

Увидеть библиотеку в новом ракурсе жители и гости города смогут 3 ноября
Ирина ТАРАСОВА
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«Ночь искусств» в Белгородской научной библиотеке откроется световым шоу.«Ночь искусств» в Белгородской научной библиотеке откроется световым шоу.
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3 ноября Белгородская научная библиотека примет участие в ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Отроют вечер артисты светового шоу.

Цель акции — предоставить всем своим читателям и почитателям возможность увидеть библиотеку в новой роли и познакомиться с библиотечным культурным пространством. В эту ночь в библиотеке будет по-настоящему интересно. Гости «Ночи искусств» смогут услышать и увидеть музыкальные номера, серии выставок, принять участие в мастер-классах и посетить лекции по искусству, спектакль театра «Молоко», интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?

В завершение вечера состоится лотерея с розыгрышем подарков от партнеров акции. Начало светового шоу – в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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