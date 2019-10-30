В Белгороде торжественно отметили День образования вневедомственной охраны Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-30T16:36:44+03:00

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Праздничное мероприятие, посвященное 67-ой годовщине со дня создания подразделений вневедомственной охраны, состоялось в зале Дома офицеров.

Перед участниками и гостями торжественного собрания с поздравительным словом выступил начальник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Игорь Кривошей. Он подчеркнул:

- Сотрудники нашей службы ежедневно стоят на страже государственной, частной собственности и общественного порядка, образцово выполняют свои служебные обязанности и вносят значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в Белгородской области. Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам, которые стояли у истоков службы и сегодня активно участвуют в жизни подразделений вневедомственной охраны, передавая свой опыт молодому поколению.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках праздничного мероприятия сотрудники, отличившиеся в ходе выполнения служебных задач, были поощрены ведомственными наградами, почетными грамотами и ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU