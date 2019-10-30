2019-10-30T13:57:43+03:00
Общество

Белгордка из-за долгов едва не лишилась автомобиля «Mercedes-Benz»

А долг-то был всего 50 тысяч
Ирина ТАРАСОВА
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Белгордка из-за долгов едва не лишилась автомобиля «Mercedes-Benz».Белгордка из-за долгов едва не лишилась автомобиля «Mercedes-Benz».
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Жительница Белгородской области оплатила долги по исполнительным производствам только после ареста дорогого автотранспорта – автомобиля «Mercedes-Benz». При этом задолжала она всего 50 тысяч рублей центру занятости.

Накануне в отдел судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей за нарушение условий договора о создании рабочего места для трудоустройства многодетной женщины, в пользу районного центра занятости населения. У должницы также имелись долги за нарушения Правил дорожного движения на сумму 13 500 рублей.

Судебный пристав-исполнитель ограничил ее в праве на выезд за пределы страны, обратил взыскание на банковские счета. Кроме этого, получив ответы с регистрирующих органов, был наложен арест на автомобиль «Mercedes-Benz», принадлежащей ей на праве собственности.

В тот же день женщина оплатила задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 18 500 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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