В Белгородской области граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-30T13:20:20+03:00

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Как сообщают в пресс-службе регионального погрануправления, одним из видов нарушения госграницы РФ остаются попытки ее пересечения в неположенных местах. Так, в этом месяце пограничники совместно с УФСБ по Белгородской области задержали двух граждан Афганистана. Молодые люди, 1993 и 1994 года рождения, пытались попасть в сопредельное государство вне установленных пунктов пропуска в районе Конотоповки. Валуйский районный суд привлек нарушителей к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы России.

Еще одного нарушителя задержали в районе Красного Хутора. 24-летний житель Красноярска якобы направлялся к родственникам на Украину. Как выяснилось позже, молодой человек находится в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков в значительном размере.

Руководство Погрануправления обращается к белгородцам с просьбой информировать пограничников о нарушениях на территории приграничных районов Белгородской области по телефону: (4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU