2019-10-30T11:36:26+03:00
Общество

Белгородские полицейские во главе с начальником УМВД посадили еще одну еловую аллею

Акция приурочена к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Во вторник, 29 октября, полицейские заложили в поселке Дубовое еловую аллею. В акции, приуроченной к грядущему Дню сотрудника органов внутренних дел, принял участие начальник УМВД Василий Умнов. Правоохранители вместе с руководителем ведомства высадили двадцать молодых деревьев возле расположенного на месте братской могилы памятника воинам Великой Отечественной войны. Полицейские также возложили цветы к мемориалу.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что акция стала вкладом стражей порядка в озеленение родного края и данью памяти советским воинам. Это уже не первое подобное мероприятие с участием сотрудников органов внутренних дел. В 2018 году ими в честь 300-летия российской полиции была заложена аллея в городе Строитель. В начале месяца в рамках празднования 101 годовщины образования уголовного розыска правоохранители высадили деревья в прохоровском парке Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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