В Белгороде готовятся отметить 70-летие заслуженного баритона

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-30T10:10:08+03:00

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5 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет юбилейный творческий вечер заслуженного артиста РФ Владимира Бойко. В день своего 70-летия баритон выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова и академическим хором под управлением Елены Алексеевой. В концерте примут участие солисты филармонии: народный артист РФ Евгений Григорьев (бас-баритон), заслуженная артистка РФ Светлана Ломоносова (сопрано), лауреат международных конкурсов Наталья Воскресенская (меццо-сопрано).

В программу музыкального вечера войдет все лучшее из творчества артиста: арии и дуэты из опер и оперетт, неаполитанские песни, песенное творчество Шарля Азнавура, Муслима Магомаева, Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой и многое другое.

Напомним, Владимир Бойко работает в Белгородской государственной филармонии с 1979 года. Певец – обладатель баритона красивого тембра и незаурядных актерских данных. Артисту под силу все — от классики до эстрадной и джазовой песни. Репертуар исполнителя разнообразен. Он блестяще исполняет партии в операх, арии и ансамбли из опер и оперетт, романсы, песни, вокальные циклы русских и зарубежных композиторов. Владимир Николаевич принимал участие в международных фестивалях, давал концерты в Испании и городах России, которые всегда проходили с большим успехом.

Белгородская филармония ждет всех поклонников таланта артиста, чтобы поздравить юбиляра.

ИСТОЧНИК KP.RU