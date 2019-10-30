Более 600 тысяч белгородских детей научились правильно и здорово питаться

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-30T09:03:27+03:00

В регионе программа «Разговор о правильном питании» работает уже 11 лет. Фото пресс-службы компании "Нестле".

В регионе программа «Разговор о правильном питании» работает уже 11 лет

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Белгород – один из самых активных участников инициативы программы «Разговор о школьном питании». Программа была запущена еще в 2008 году и реализуется на сегодняшний день во всех 22 муниципалитетах Белгородской области. За 11 лет работы программы было обучено свыше 600 тысяч детей.

В образовательном комплексе «Алгоритм Успеха» подвели итоги реализации школьной программы «Разговор о правильном питании». В пресс брифинге приняли участие начальник регионального департамента образования Елена Тишина; консультант отдела воспитания и дополнительного образования управления образовательной политики регионального департамента образования и региональный координатор программы «Разговор о правильном питании» Алена Белоус; главный внештатный детский специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ по Белгородской области Виктор Белоус, а также руководитель управления потребительского маркетинга и коммуникаций ООО «Нестле Россия» Светлана Смолина.

«Многолетний опыт участия региона в проекте «Разговор о правильном питании» показал, что программа эффективна, актуальна, ее создание вызвано временем. Ценно, что не только дети, но и родители осваивают основы здорового образа жизни. Мы благодарны устроителям программы за ее содержательное наполнение, методическую и финансовую поддержку», – отметила заместитель губернатора области Наталия Зубарева.

В рамках мероприятия для учеников школы также прошел кулинарный мастер-класс от шеф-повара программы «Разговор о правильном питании» Антона Калера. Под руководством профессионала ребята научились готовить вкусный и одновременно полезный десерт из фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU