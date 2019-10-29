В Белгороде из «Стройляндии» пришлось эвакуировать людей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-29T16:55:33+03:00

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ЧП едва не произошло под Белгородом в поселке Северный на улице Березовская, 1б. В крупном строительном супермаркете «Стройляндия» сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Людей, сообщают очевидцы с соцсетях, пришлось спешно эвакуировать. На место прибыло несколько пожарных машин.

Что стало причиной эвакуации из строительного супермаркета, пока не сообщается. По предварительным данным, пожара нет. Возможно, что сигнал тревоги был ложным. Также высказывают предположение, что это могла быть обычная учебная тревога.

ИСТОЧНИК KP.RU