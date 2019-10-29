2019-10-29T16:55:33+03:00
Общество

В Белгороде из «Стройляндии» пришлось эвакуировать людей

В здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: группа "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото: группа "Авто Белгород" ВКонтакте.
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ЧП едва не произошло под Белгородом в поселке Северный на улице Березовская, 1б. В крупном строительном супермаркете «Стройляндия» сработала автоматическая система пожарной сигнализации. Людей, сообщают очевидцы с соцсетях, пришлось спешно эвакуировать. На место прибыло несколько пожарных машин.

Что стало причиной эвакуации из строительного супермаркета, пока не сообщается. По предварительным данным, пожара нет. Возможно, что сигнал тревоги был ложным. Также высказывают предположение, что это могла быть обычная учебная тревога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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