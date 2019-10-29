Туроператор «Пегас» подкорректировал полетную программу из Белгорода в Таиланд из-за низких продаж
Туроператор «Пегас Туристик» был вынужден подкорректировать программу вылетов в Таиланд из Белгорода из-за низких продаж. Информацию подтвердили в белгородских турагенствах, в частности в «Точке мира», где рассказали, что желающих улететь оказалось не так уж много.
В связи с этим вылеты из Белгорода, которые были запланированы в Пхукет на ноябрь-декабрь текущего года, переведены в московский аэропорт «Шереметьево». Чартеры в Таиланд из Белгорода возобновятся только 2 января 2020 года.
Напомним, что о рейсах в Дубай и Пхукет из Белгорода белгородский «Аэропоррт» заявил еще в сентябре этого года. Первый рейс, который должен был отправиться в Таиланд 22 октября, был задержан из-за тумана. При этом в его салон самолета Boeing-737-900 вместимостью 215 человек был не полон.
ИСТОЧНИК KP.RU