2019-10-29T15:03:53+03:00
Общество

Туроператор «Пегас» подкорректировал полетную программу из Белгорода в Таиланд из-за низких продаж

Все вылеты на Пхукет переведены в аэропорт Москвы, а чартеры на Таиланд возобновятся со 2 января 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Туроператор «Пегас» подкорректировал полетную программу из Белгорода в Таиланд из-за низких продаж.Туроператор «Пегас» подкорректировал полетную программу из Белгорода в Таиланд из-за низких продаж.Фото: "КП" Архив
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Туроператор «Пегас Туристик» был вынужден подкорректировать программу вылетов в Таиланд из Белгорода из-за низких продаж. Информацию подтвердили в белгородских турагенствах, в частности в «Точке мира», где рассказали, что желающих улететь оказалось не так уж много.

В связи с этим вылеты из Белгорода, которые были запланированы в Пхукет на ноябрь-декабрь текущего года, переведены в московский аэропорт «Шереметьево». Чартеры в Таиланд из Белгорода возобновятся только 2 января 2020 года.

Напомним, что о рейсах в Дубай и Пхукет из Белгорода белгородский «Аэропоррт» заявил еще в сентябре этого года. Первый рейс, который должен был отправиться в Таиланд 22 октября, был задержан из-за тумана. При этом в его салон самолета Boeing-737-900 вместимостью 215 человек был не полон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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