Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от уплаты алиментов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-29T14:12:06+03:00

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46-летнему белгородцу,, который был задержан сотрудниками вневедомственной охраны во время патрулирования улицы Мичурина, грозит наказание в виде 50 часов обязательных работ. То, что мужчина разыскивается управлением Федеральной службы судебных приставов как злостных алиментщик, стражам правопорядка стало известно во время проверки документов.

«Задержанный является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма долга составила более 320 тысяч рублей. Должник материально своему сыну не помогает, официально не работает. От должностных лиц службы судебных приставов мужчина скрывался, в апреле этого года был объявлен в розыск. В отношении неплательщика алиментов судебные приставы составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ», - прокомментировала задержание помощник руководителя УФССП России по Белгородской области Елена Дацко.

ИСТОЧНИК KP.RU