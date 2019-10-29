2019-10-29T14:12:06+03:00
Общество

Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от уплаты алиментов

46-летнему белгородцу грозит наказание в виде 50 часов обязательных работ
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от уплаты алиментов.Белгородские росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от уплаты алиментов.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

46-летнему белгородцу,, который был задержан сотрудниками вневедомственной охраны во время патрулирования улицы Мичурина, грозит наказание в виде 50 часов обязательных работ. То, что мужчина разыскивается управлением Федеральной службы судебных приставов как злостных алиментщик, стражам правопорядка стало известно во время проверки документов.

«Задержанный является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма долга составила более 320 тысяч рублей. Должник материально своему сыну не помогает, официально не работает. От должностных лиц службы судебных приставов мужчина скрывался, в апреле этого года был объявлен в розыск. В отношении неплательщика алиментов судебные приставы составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ», - прокомментировала задержание помощник руководителя УФССП России по Белгородской области Елена Дацко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туроператор «Пегас» подкорректировал полетную программу из Белгорода в Таиланд из-за низких продаж
Судебные приставы списали со счета белгородской компании около 5 миллионов долга
Белгородский таксист получил шесть лет за сбитого велосипедиста
В соседнем с Белгородом регионе под электропоезд «Курск-Ржава» попали женщина и мужчина
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Пассажиры фирменного поезда «Белогорье» первыми в России поедут в новых вагонах
Новое клевое место появилось в Белгородской области
Белгородские стекла защитят от пуль
В Белгороде осужден наркоторговец, сбывающий героин через тайники
Под Белгородом обнаружили схрон боеприпасов
Оскольчанку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения интимного видео
Белгородские энергетики рассказали предпринимателям о правилах закупочной деятельности
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
Белгородец вернул долг коллегам по бизнесу только под угрозой ареста
В Белгородском регионе нашли посуду бронзового века
В Белгородской области «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 130 социально значимых учреждений
На Белгородчине освятили купола строящихся часовен
Жители Белгородчины перевели заключенному больше 120 тысяч рублей
В Белгородской области будут выявлять липовых безработных
В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик
Губернатор Белгородской области считает, что доходы граждан региона неуклонно растут
В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены
Осенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине
Вечер памяти поэта-земляка Александра Филатова прошел в Белгородском районе
В Белгородской области активизировались пенсионные мошенники
В Губкине подвели итоги творческого журналистского конкурса
В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант»