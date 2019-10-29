2019-10-29T11:59:50+03:00
Общество

Белгородский таксист получил шесть лет за сбитого велосипедиста

Ему также предстоит выплатить родителям погибшего полтора миллиона
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский таксист получил шесть лет за сбитого велосипедиста.Белгородский таксист получил шесть лет за сбитого велосипедиста.Фото: "КП" Архив
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Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор водителю, который 12 июня этого года насмерть сбил велосипедиста. Таксист, который был пьян, получил 6 лет колонии. Он также должен выплатить по 750 тысяч рублей каждому из родителей погибшего, сообщает пресс-служба суда.

Трагедия произошла на улице Орлова. Водитель такси, который был пьян, ехал со скоростью не менее 90 километров в час. Не соблюдая дистанцию, он догнал велосипедиста, сильно его травмировав. Авто при этом вылетело на встречную полосу. Велосипедиста доставили в больницу, но усилия медиков были тщетными, он умер, не приходя в сознание.

Во время судебного заседания водитель такси признал свою вину.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Также в ведомстве сообщают, что при назначении наказания судом были учтены и смягчающие обстоятельства и положительная характеристика личности подсудимого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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