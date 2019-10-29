В соседнем с Белгородом регионе под электропоезд «Курск-Ржава» попали женщина и мужчина

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-29T12:35:24+03:00

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В 22.05 28 октября в дежурную часть Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что в районе станции Полевая электропоезд «Курск – Ржава» смертельно травмировал женщину 1961 года рождения и мужчину 1952 года рождения. Мужчина был еще жив, когда его доставили в ближайшую больницу, но от полученных травм, увы, позже скончался.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге. Быть предельно внимательными и переходить пути только в специально оборудованных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU