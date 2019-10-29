2019-10-29T09:29:09+03:00
Общество

Пассажиры фирменного поезда «Белогорье» первыми в России поедут в новых вагонах

27 ноября в первый рейс отправится обновленный состав фирменного поезда, состоящий из вагонов нового модельного ряда
Никита Пасмурный
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Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинга».Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинга».
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27 ноября в первый рейс отправится обновленный состав фирменного поезда № 72/71 МоскваБелгород-Москва, состоящий из вагонов нового модельного ряда – двухвагонных купейных и плацкартных сцепов, сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинга».

Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинга».

Благодаря новому планированию в составе поезда организовано дополнительное пространство для сервиса, а в туалетных комнатах – душевые кабины. В вагонах появились вендинговые аппараты для продажи холодных и горячих напитков и закусок, холодильник и микроволновая печь. Также все вагоны оснащены специальными аппаратами для фильтрации и нагрева воды – пурифайерами.

Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинга».

Фото: пресс-служба «Трансмашхолдинга».

В каждом вагоне есть две уборные с экологически чистыми туалетными комплексами, сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла и электросушилками для рук. В одной из туалетных комнат появилась душевая кабина, а в другой – пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. Все вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи и поддержания микроклимата, а герметичные переходы обеспечивают удобство при перемещении из одного вагона в другой. Для обеспечения максимального комфорта место каждого пассажира оснащено индивидуальными светильниками, разъемами USB и розетками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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