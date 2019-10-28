2019-10-28T18:06:08+03:00
Общество

Новое клевое место появилось в Белгородской области

В селе Пушкарное Яковлевского района открылся цех по выращиванию форели
Никита Пасмурный
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Яковлевского района.Фото пресс-службы администрации Яковлевского района.
Изменить размер текста:

В селе Пушкарное Яковлевского района открылся цех по выращиванию форели. Организатор производства – местный сельхозкооператив, который стал обладателем федерального гранта на развитие фермерского хозяйства «Агростартап».

На новом предприятии установлено современное оборудование замкнутого цикла водоснабжения, которое предполагает минимальное расходование воды, но, благодаря биологическому фильтрованию и насыщению ее кислородом, рыбе обеспечивается комфортный микроклимат. Создаваемые условия аналогичны природным, поэтому форель активно набирает вес и питательную ценность. На предприятии имеется 20 бассейнов для выращивания форели. Уже запустили первую партию малька - 6 тысяч особей. Через каждый месяц будут запущены мальки в остальные бассейны.

Как сообщает пресс-служба райадминистрации, к 1 декабря на производстве будет создано 10 рабочих мест, ежегодный объем производства составит 17 тонн охлажденной рыбы и 18,5 тонн в живом весе, уже в феврале будущего года ожидается первая товарная рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородские стекла защитят от пуль
В Белгороде осужден наркоторговец, сбывающий героин через тайники
Под Белгородом обнаружили схрон боеприпасов
Оскольчанку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения интимного видео
Белгородские энергетики рассказали предпринимателям о правилах закупочной деятельности
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
Белгородец вернул долг коллегам по бизнесу только под угрозой ареста
В Белгородском регионе нашли посуду бронзового века
В Белгородской области «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 130 социально значимых учреждений
На Белгородчине освятили купола строящихся часовен
Жители Белгородчины перевели заключенному больше 120 тысяч рублей
В Белгородской области будут выявлять липовых безработных
В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик
Губернатор Белгородской области считает, что доходы граждан региона неуклонно растут
В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены
Осенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине
Вечер памяти поэта-земляка Александра Филатова прошел в Белгородском районе
В Белгородской области активизировались пенсионные мошенники
В Губкине подвели итоги творческого журналистского конкурса
В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант»