Новое клевое место появилось в Белгородской области

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-28T18:06:08+03:00

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В селе Пушкарное Яковлевского района открылся цех по выращиванию форели. Организатор производства – местный сельхозкооператив, который стал обладателем федерального гранта на развитие фермерского хозяйства «Агростартап».

На новом предприятии установлено современное оборудование замкнутого цикла водоснабжения, которое предполагает минимальное расходование воды, но, благодаря биологическому фильтрованию и насыщению ее кислородом, рыбе обеспечивается комфортный микроклимат. Создаваемые условия аналогичны природным, поэтому форель активно набирает вес и питательную ценность. На предприятии имеется 20 бассейнов для выращивания форели. Уже запустили первую партию малька - 6 тысяч особей. Через каждый месяц будут запущены мальки в остальные бассейны.

Как сообщает пресс-служба райадминистрации, к 1 декабря на производстве будет создано 10 рабочих мест, ежегодный объем производства составит 17 тонн охлажденной рыбы и 18,5 тонн в живом весе, уже в феврале будущего года ожидается первая товарная рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU