2019-10-28T17:25:20+03:00
Общество

Белгородские стекла защитят от пуль

В регионе запущено производство пуленепробиваемого стекла, не имеющее аналогов в Черноземье
Никита Пасмурный
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В регионе запущено производство пуленепробиваемого стекла, не имеющее аналогов в Черноземье. Фото:пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.В регионе запущено производство пуленепробиваемого стекла, не имеющее аналогов в Черноземье. Фото:пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
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В Белгородской области запущено новое производство пуленепробиваемого стекла и безопасного стекла «триплекс», не имеющее аналогов в Черноземье. Продукция востребована сегодня на рынке, прежде всего, в военно-промышленном комплексе, строительной индустрии, авиационной и судостроительной промышленности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Новое производство открыла промышленная компания, которая работает с 2008 года на территории Старооскольского горокруга, и занимается промышленной переработкой и закалкой листового стекла. Проектная мощность –7,5 тысяч квадратных метров продукции в месяц. На предприятии дополнительно создано более трех десятков новых рабочих мест.

«Открытие подобных производств, а данное предприятие можно отнести к инновационным, имеет большую значимость в развитии экономического потенциала Старооскольского городского округа. Тем более, что эта площадка не была задействована в экономическом обороте, можно было назвать ее депрессивной»,- отметил глава администрации Староскольского горокруга Александр Сергиенко.

Для военно-промышленного комплекса такое пуленепробиваемое стекло незаменимо. У него высокие показатели устойчивости к разрушению. Во время испытаний материала в него стреляли из разных видов оружия, били тяжелыми предметами, а также проводили другие манипуляции и результат был один — стекло трескалось, но не разрушалось и не осыпалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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