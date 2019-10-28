2019-10-28T12:57:33+03:00
Общество

Белгородские энергетики рассказали предпринимателям о правилах закупочной деятельности

Семинар на тему участия субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по ФЗ № 223-ФЗ состоялся на площадке бизнес-пространства «Контакт»
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Представители «Россети Центр Белгородэнерго» рассказали представителям малого и среднего бизнеса о методологии и общих правилах закупочной деятельности в компании «Россети Центр». Участие в нем приняли представители электронных торговых площадок и крупнейшие заказчики товаров и услуг.

Начальник управления по логистике и материально-техническому обеспечению Зоя Кравченко подчеркнула, что вся закупочная деятельность ПАО «Россети» и его ДЗО регламентирована Федеральным законом № 223-ФЗ, Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (положением о закупке) и другими правоустанавливающими документами, подробно остановившись на каждом этапе процедуры.

Для участия в процедурах закупок потенциальным участникам необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке ПАО «Россети» (http://rosseti.roseltorg.ru или http://msp.roseltorg.ru – только для субъектов МСП), проводить регулярный мониторинг сайтов www.mrsk-1.ru и www.zakupki.gov.ru, ознакомиться с тарифами, типовыми формами документов. Процедуру конкурентной закупки можно условно разделить на три этапа: сбор заявок, рассмотрение и оценка поступивших предложений и, наконец, определение победителя. Основными критериями для победы являются не только экономически выгодное предложение претендента, но и соответствие его заявки всем требованиям, установленным в закупочной документации.

ПАО «Россети» осуществляет общий контроль и регламентацию закупочной деятельности в дочерних и зависимых обществах, в том числе в филиале «Россети Центр Белгородэнерго». По итогам проведенных в 2019 году торгово-закупочных процедур 81 % победителей относятся к категории МСП, в том числе 46 % - это субъекты МСП Белгородской области.

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