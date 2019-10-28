Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-28T13:03:41+03:00

Ипотечный кредит* на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, по ставке от 8,99% годовых при приобретении строящейся недвижимости и сумме кредита от 5 млн рублей, и по ставке от 9,29% при приобретении готовой недвижимости

Изменить размер текста: A A

Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца в период с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю.

Выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора, после чего осуществить регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю.

Для продавца это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя - приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU