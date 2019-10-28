Белгородец вернул долг коллегам по бизнесу только под угрозой ареста

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-28T12:33:19+03:00

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Белгородским судебным приставам удалось взыскать с должника многомиллионный долг только после того, как его предупредили его об уголовной ответственности. Всего за ним числилось 7 миллионов 927 тысяч рублей, которые белгородец задолжало своим коллегам по бизнесу.

Бывшие партнеры сначала обратились в суд, чтобы получить свои деньги. Они пожаловались, что втроем организовали предприятие, но их бизнес не удался. Двое бывших предпринимателей решили вернуть вложенные деньги, это им не удалось. Суд принял решение о взыскании денежных средств. Исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов Белгорода.

Должник уклонялся от исполнения решения суда. Судебный пристав обратил взыскание на расчетные счета должника, в том числе и валютные, а на его недвижимое имущество наложил арест. Также было установлено, что должник сдал в аренду нежилое помещение и получал вознаграждение за это. Однако задолженность по исполнительным производствам спешить не спешит.

Должника вызвали в отдел судебных приставов и разъяснили, что его действия попадают под признаки состава преступления, предусмотренные ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Только после всех этих мер должник внес на свой расчетный счет денежные средства, которые были списаны судебными приставами в счет погашения долга. При этом за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов с должника взыскали еще и исполнительский сбор в размере 554 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU