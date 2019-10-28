2019-10-28T12:33:19+03:00
Общество

Белгородец вернул долг коллегам по бизнесу только под угрозой ареста

Всего за должником числилось почти 8 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец вернул долг коллегам по бизнесу только под угрозой ареста.Белгородец вернул долг коллегам по бизнесу только под угрозой ареста.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородским судебным приставам удалось взыскать с должника многомиллионный долг только после того, как его предупредили его об уголовной ответственности. Всего за ним числилось 7 миллионов 927 тысяч рублей, которые белгородец задолжало своим коллегам по бизнесу.

Бывшие партнеры сначала обратились в суд, чтобы получить свои деньги. Они пожаловались, что втроем организовали предприятие, но их бизнес не удался. Двое бывших предпринимателей решили вернуть вложенные деньги, это им не удалось. Суд принял решение о взыскании денежных средств. Исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов Белгорода.

Должник уклонялся от исполнения решения суда. Судебный пристав обратил взыскание на расчетные счета должника, в том числе и валютные, а на его недвижимое имущество наложил арест. Также было установлено, что должник сдал в аренду нежилое помещение и получал вознаграждение за это. Однако задолженность по исполнительным производствам спешить не спешит.

Должника вызвали в отдел судебных приставов и разъяснили, что его действия попадают под признаки состава преступления, предусмотренные ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Только после всех этих мер должник внес на свой расчетный счет денежные средства, которые были списаны судебными приставами в счет погашения долга. При этом за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов с должника взыскали еще и исполнительский сбор в размере 554 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Белгородом обнаружили схрон боеприпасов
Оскольчанку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения интимного видео
Белгородские энергетики рассказали предпринимателям о правилах закупочной деятельности
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Белгородском регионе нашли посуду бронзового века
В Белгородской области «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 130 социально значимых учреждений
На Белгородчине освятили купола строящихся часовен
Жители Белгородчины перевели заключенному больше 120 тысяч рублей
В Белгородской области будут выявлять липовых безработных
В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик
Губернатор Белгородской области считает, что доходы граждан региона неуклонно растут
В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены
Осенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине
Вечер памяти поэта-земляка Александра Филатова прошел в Белгородском районе
В Белгородской области активизировались пенсионные мошенники
В Губкине подвели итоги творческого журналистского конкурса
В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант»