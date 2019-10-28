Оскольчанку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения интимного видео

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-28T13:36:31+03:00

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С заявлением о вымогательстве в полицию Старого Оскола обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что бывшая сожительница под угрозой публикации в сети Интернет интимного видео потребовала у него 45 тысяч рублей. Опасаясь, что злоумышленница выполнит свое обещания, оскольчанин отдал ей деньги.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ей может грозить до четырех лет лишения свободы. В настоящее время видео изъято правоохранителями.

ИСТОЧНИК KP.RU