Оскольчанку подозревают в вымогательстве под угрозой распространения интимного видео
По предварительным данным, женщина потребовала у бывшего сожителя 45 тысяч рублей
.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
С заявлением о вымогательстве в полицию Старого Оскола обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что бывшая сожительница под угрозой публикации в сети Интернет интимного видео потребовала у него 45 тысяч рублей. Опасаясь, что злоумышленница выполнит свое обещания, оскольчанин отдал ей деньги.
По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ей может грозить до четырех лет лишения свободы. В настоящее время видео изъято правоохранителями.
ИСТОЧНИК KP.RU