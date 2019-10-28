2019-10-28T11:54:53+03:00
Общество

В Белгородской области «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 130 социально значимых учреждений

Среди них фельдшерско-акушерские пункты, органы самоуправления, образовательные организации, подразделения МВД
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«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Цифровая экономика» по созданию телекоммуникационной инфраструктуры для социально значимых учреждений Белгородской области. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростным интернетом 134 таких объекта. Для этого специалисты компании проложили 97 километров волоконно-оптических линий связи.

Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В Белгородской области к единой инфокоммуникационной сети мы подключили уже около четырех тысяч социально значимых объектов. Имея богатый опыт в реализации таких проектов, наши специалисты выполняют работу качественно и в срок. В ближайшие два года «Ростелекому» предстоит обеспечить высокоскоростным интернетом почти четыреста социально значимых объектов. Уверен, что компания выполнит свои обязательства».

В 2019 году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. Компания заключила девять госконтрактов на создание телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках исполнения государственных контрактов с 2019 по 2021 год цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов.

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@TrueKPRU
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