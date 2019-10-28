На Белгородчине освятили купола строящихся часовен

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-28T10:16:20+03:00

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В Новооскольском селе Макешкино сельчанам не хватало собственной церкви или часовни. В ходе проведения декады территорий они, как и жители Солонец-Поляны и хутора Скрынников высказали просьбу о строительстве в своем селе храма. И вот этой осенью их желание стало реальностью, сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

- Мы очень рады, что наши просьбы были услышаны. Ближайший храм от Макешкино находится в Слоновке, ездить туда далеко, не всем удобно, особенно пожилым людям. Теперь у нас будет в селе место, где можно обратиться к Богу. Все жители ожидают этого момента с нетерпением, - рассказала глава Николаевской территориальной администрации Светлана Прокопенко.

В самом удаленном хуторе городского округа Скрынников тоже освящали купола будущей часовни. По решению граждан хутора для святыни место выбрали прямо в центре. Для скрынниковцев это стало долгожданным подарком. В этот же день освящение куполов прошло и в Солонец Поляне, так что в ближайшее время на Святом Белогорье появятся еще три новые часовни. Их освящение планируется на декабрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU