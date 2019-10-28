2019-10-28T09:18:26+03:00
Происшествия

Жители Белгородчины перевели заключенному больше 120 тысяч рублей

От действий мошенника пострадало девять человек
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Белгородчины перевели заключенному больше 100 тысяч рублейЖители Белгородчины перевели заключенному больше 100 тысяч рублейФото: "КП" Архив
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Следствие установило, что с 4 декабря 2018 года по 16 января 2019 года заключенный звонил с мобильного телефона жителям Белгородского региона и выманивал у них деньги. Жертвами таких телефонных переговоров стали девять белгородцев, которые на номер мобильного телефона злоумышленника перечислили в общей сумме 127 тысяч рублей.

— Во время разговора мошенник сообщал людям, что их родственники попали в ДТП и им нужна срочно финансовая помощь, сумма варьировалась от 5 до 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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