СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-27T10:17:45+03:00

В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик. Фото: "КП" Архив

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В Старом Осколе на полном ходу автомобиль «Нисан» въехал под грузовик. На место ДТП, которое произошло на проспекте Угарова, прибыли дежурный караул пожарно-спасательной части № 6, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Специалисты установили, что при столкновении двух автомобилей: «Ниссан Тиида» и «Вольва водитель «Нисана» не сумел справиться с управлением из-за тумана. Он же и пострадал в аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

Отметим, что утром 26 октября Старый Оскол был плотно накрыт туманом. Водителям напоминают, что в условиях плохой видимости необходимо быть предельно осторожными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU