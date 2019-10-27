2019-10-27T10:17:45+03:00
Происшествия

В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик

ДТП произошло на проспекте Угарова
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик.В Старом Осколе «Ниссан» на ходу въехал под грузовик.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Старом Осколе на полном ходу автомобиль «Нисан» въехал под грузовик. На место ДТП, которое произошло на проспекте Угарова, прибыли дежурный караул пожарно-спасательной части № 6, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Специалисты установили, что при столкновении двух автомобилей: «Ниссан Тиида» и «Вольва водитель «Нисана» не сумел справиться с управлением из-за тумана. Он же и пострадал в аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

Отметим, что утром 26 октября Старый Оскол был плотно накрыт туманом. Водителям напоминают, что в условиях плохой видимости необходимо быть предельно осторожными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области будут выявлять липовых безработных
Губернатор Белгородской области считает, что доходы граждан региона неуклонно растут
В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены
Осенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине
Вечер памяти поэта-земляка Александра Филатова прошел в Белгородском районе
В Белгородской области активизировались пенсионные мошенники
В Губкине подвели итоги творческого журналистского конкурса
В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант»
Белгородцам на ноябрьские праздники удобнее будет уехать в столицу
В Белгороде вновь подорожает проезд в транспорте
Как в Белгороде прошла Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства
С банковского счета белгородца судебные приставы списали более 700 тысяч рублей долгов
На территории Грайворонского округа Белгородчины выявлено культивирование конопли
В Старом Осколе полиция задержала «кухонного боксера»
На Белгородчине Добровольная пожарная команда села Мелихово получила благословение
Белгородцам компенсируют питание малышей
На Белгородчину надвигаются дожди, мокрый снег и заморозки
В Белгородской области снизится периодичность курсирования пригородных поездов
Труппа белгородского драмтеатра переедет на год в ДК «Энергомаш»
Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» за задержку рейса
В Белгороде полицейские и росгвардейцы задержали закладчика с крупной партией наркотиков
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
У белгородцев появился реальный шанс повлиять на качество жизни
В Белгородской области под колесами «Дэу Нексии» погиб 14-летний подросток
В библиотеках Вейделевского района Белгородской области появилась книга об истории края
В Белгородском районе отметили осенины
В Шебекинском городском округе состоялась спартакиада трудовых коллективов