2019-10-26T13:03:59+03:00
Общество

Губернатор Белгородской области считает, что доходы граждан региона неуклонно растут

На заседании правительства области подвели итоги прошедшего года
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы правительства и губернатора Белгородской области.Фото пресс-службы правительства и губернатора Белгородской области.
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На заседании правительства Белгородской области рассматривали прогноз социально-экономического развития региона на 2020 год и на период до 2022 года, сообщает пресс-служба правительства. Говоря о показателях текущего года, губернатор Евгений Савченко отметил, что в регионе растут и доходы населения, и заработная плата.

- Мы завершаем текущий год. И уже можно сказать о предварительных итогах – они в целом позитивные, по большинству показателей цифры выше, чем прогнозировали год назад. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства, и строительства; активно работают проекты в жилищно-коммунальной сфере, медленно, но со знаком плюс растут доходы населения, заработная плата, - сказал Евгений Савченко.

Фото пресс-службы правительства и губернатора Белгородской области.

Фото пресс-службы правительства и губернатора Белгородской области.

Говоря о приоритетных направлениях работы, губернатор подчеркнул, что в текущем году значительные средства направлены на капитальный ремонт и новое строительство дорог. Также губернатор считает, что важно наращивать экспортный потенциал Белгородской области и продолжить работы по пресечению незаконной предпринимательской деятельности.

Но самым главным вопросов на сегодняшний день, отмечал глава региона, остается повышение доходов белгородцев. Он подчеркнул:

- Бюджет и рост экономики – это не самоцель, а средство достижения цели. Мы работаем над повышением качества жизни людей, качества человеческого капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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