2019-10-26T11:12:11+03:00
Звезды

Осенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине

В Вейделевском районе на тематические праздники для пожилых всегда приходит много местных жителей
Ирина ТАРАСОВА
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Осенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Вейделевского районаОсенний бал для пенсионеров прошел на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Вейделевского района
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Прекрасный осенний праздник был организован для пенсионеров, собравшихся в парке и Центре культурного развития Вейделевки. Программа праздника была насыщенной и разнообразной, сообщила пресс-служба администрации Вейделевского района. Радовали активное участие в развлекательной программе всех присутствующих, интересные песни и стихи.

Менялись артисты, звучали праздничные поздравления. Под звуки музыки участники из парка перешли в зал, где продолжились концертные выступления за чашкой чая.

- На осеннем балу присутствовала, как и положено, Королева Осень с полной корзиной фруктов. Тематические праздники для людей «серебреного возраста» проводятся ежеквартально, – отметила Галина Черешенко - председатель Совета ветеранов района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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