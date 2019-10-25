В Губкине подвели итоги творческого журналистского конкурса

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-25T16:22:28+03:00

Участники конкурса «Родной мой город – вечно сердцем молод» признались в любви к своей малой родине

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Подведены итоги творческого журналистского конкурса «Родной мой город – вечно сердцем молод», посвященного 80-летию Губкина и 65-летию образования Белгородской области. Он стартовал в феврале 2019 года. Главная цель конкурса поддержание позитивного образа Губкинского городского округа и Белгородской области, а также укрепление и развитие патриотизма, воспитание любви к Губкинскому городскому округу, всей Белгородчине, их историческому прошлому и настоящему.

В конкурсе принял участие 21 автор, на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 104 творческие работы: теле- и радиосюжеты и программы, публикации в местных печатных СМИ.

Конкурсной комиссией были проанализированы все представленные работы. При их общем высоком уровне, разнообразии жанров и тем, определены самые яркие.

Победителям вручены дипломы победителей конкурса и денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU