2019-10-25T14:10:32+03:00
Общество

Белгородцам на ноябрьские праздники удобнее будет уехать в столицу

На ноябрьские праздники дополнительные поезда свяжут города региона с Москвой
Никита Пасмурный
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Белгородцам на ноябрьские праздники удобнее будет уехать в столицу.Белгородцам на ноябрьские праздники удобнее будет уехать в столицу.Фото: "КП" Архив
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Белгородцам на ноябрьские праздники удобнее будет уехать в столицу России. Всего на территории РЖД будет назначено около 200 дополнительных поездов. Пиковой датой выезда из Москвы станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 4 ноября.

Так, 4 ноября со станции Белгород отправится два дополнительных поезда (№ 236 и № 218) в Москву, отправлением в 9:50 и 20:00. Из Старого Оскола также назначено два дополнительных поезда в столицу: № 245 отправится 4 ноября в 17:00, а № 264 (через Касторную, Елец) – 31 октября и 4 ноября в 18:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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