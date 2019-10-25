В Белгороде вновь подорожает проезд в транспорте

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-25T13:08:54+03:00

20 рублей смогут по-прежнему оплачивать только те, кто делает это банковской картой

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Очередной «сюрприз» жителям областного центра подготовила мэрия города: в Белгороде с 1 ноября подорожает проезд в общественном транспорте. При этом прежняя стоимость останется только для тех, кто будет оплачивать свой проезд банковской картой. Для остальных стоимость составил 25 рублей налом. Постановление о подорожании проезда подписал мэр Белгорода Юрий Галдун, сообщается на сайте администрации от 24 октября.

Также в постановлении также сообщается, что регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, независимо от расстояния за 1 поездку, за наличный расчет составит 25 рублей, а за безналичный расчет 20 рублей.

В мэрии считают, что «введение дифференцированного тарифа – мера, которая позволит нам в уже в ближайшей перспективе сделать систему расчетов в транспорте на муниципальных маршрутах более прозрачной».

Напомним, что белгородцы не так давно пережили очередное подорожание проезда в транспорте. И вот — опять...

ИСТОЧНИК KP.RU