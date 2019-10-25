Как в Белгороде прошла Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-25T11:57:26+03:00

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Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» прошел набазе МАНОУ «Шуховский лицей». В спортивном празднике приняли участие 19 семей в двух составах: папа-дочь – семьи Свинцовых, Бетиных, Шаталовых, Слабковых-Щербань, Бишевых, Выводцевых-Гуммель и папа-сын – семьи Желтоноженко-Юрченко, Олейник, Захаровых, Кононцовых, Скрипко, Тарарака, Кравченко, Исхаковых, Кизиловых, Шишовых, Подчуваловых, Сергиенко-Самодуровых, Погореловых.

В рамках программы спортивного праздника папы подтягивались из виса на высокой перекладине, сгибали и разгибали руки в упоре лежа на полу, поднимали туловище из положения лежа на спине, соревновались с в других нормативах ГТО. В свою очередь мальчики соревновались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, прыжках в длину с места толчком двумя ногами и другом. Девочки также соревновались, кто лучше выполнит нормативы, в том числе и стрельбе из пневматической винтовки.

Фото пресс-службы Центра организационно-методического обеспечения ГТО.

Всем командам были вручены сладкие подарки, а команды-победители и команды-призеры были также награждены дипломами и медалями от Межотраслевого межрегионального профессионального союза «Правда». Командам, набравшим наибольшее количество баллов (сумма баллов всех участников команды), были вручены памятные призы – белые медведи: за 1-е место – семье Бишевых (МБОУ «СОШ № 18»); 2-е – семье Кравченко (МБОУ «СОШ № 50»); 3-е – семье Желтоноженко-Юрченко (МБОУ «Гимназия № 22»).

Онлайн-результаты муниципального спортивного праздника вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU