2019-10-25T09:53:45+03:00
Общество

С банковского счета белгородца судебные приставы списали более 700 тысяч рублей долгов

Житель Ближней Игуменки задолжал по налогам крупную сумму, но платить не торопился
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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С банковского счета жителя поселка Ближняя Игуменка судебные приставы списали 733 тысячи рублей задолженности по налогам, а также исполнительский сбор в размере 51 тысячи рублей. Должник не торопился выполнять свои долговые обязательства, добровольно требования исполнительного документа не исполнял.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Белгородский районный отдел судебных приставов. Установив имущественное положение, должника судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Так, было обращено взыскание на расчетные счета, вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилого дома, пяти земельных участков, двух нежилых помещений, а также грузового автомобиля, принадлежащих должнику на праве собственности. Кроме этого, неплательщика налогов судебные приставы ограничили в праве на выезд за пределы страны.

А затем при поступлении денежных средств, сумма долга и исполнительский сбор списаны с банковского счет должника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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