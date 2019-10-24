В Старом Осколе полиция задержала «кухонного боксера»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-24T18:27:20+03:00

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На днях в одном из сел под Старым Осколом полицейские задержали семейного дебошира. По предварительным данным, 9 октября тридцатилетний безработный мужчина с криминальным прошлым устроил жене разборки. Злоумышленник избил супругу и пригрозил ей расправой, демонстрируя при этом нож. Когда разгневанный муж, вышел на улицу оскольчанка заперла дверь. Но это его привело в еще большую ярость. Злоумышленник схватил топор и изрубил им окна и двери в доме, который, между прочим, принадлежит не ему, а жене.

Злоумышленника задержал участковый. Выяснилось, что мужчина буквально в этом году привлекался к административной ответственности за побои. Бытовой конфликт закончился для него тремя уголовными статьями. Он подозревается в повторном нанесении побоев, угрозе убийством и повреждении чужого имущества. «Кухонный боксер» может отправиться размышлять над своим поведение в колонию на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU