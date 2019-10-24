В Белгородской области снизится периодичность курсирования пригородных поездов

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-24T16:10:42+03:00

Теперь вместо четырех раз в неделю транспорт будет ездить всего два раза

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Окончание дачного сезона вводит коррективы в график движения по пригородным маршрутам. Белгородцам нужно будет познакомиться с новым расписанием. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, с 25 октября пригородный поезд Белгород-Нежеголь-Белгород вместо четырех дней в неделю, будет курсировать всего дважды – только по вторникам и субботам, а Белгород-Томаровка-Белгород – по средам и пятницам.

Также, согласно расписанию, с 1 ноября утренняя электричка Белгород-Ржава станет дневной: вместо 6:35 она будет отправляться в 12:50.

ИСТОЧНИК KP.RU