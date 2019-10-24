На Белгородчину надвигаются дожди, мокрый снег и заморозки

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-24T16:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Аномально теплый октябрь вот-вот закончится. Последними теплыми деньками еще могут насладиться жители области. Но со следующей недели, предупреждают синоптики, надвигающийся атлантический циклон принесен в регион дожди, мокрый снег и заморозки.

Так, еще всю оставшуюся неделю температура в регионе составит +16 градусов днем и около +10 ночью. Но уже со вторника, 29 октября, температура начнет опускаться.

В следующую пятницу, 1 ноября днем будет всего +6 градусов, а ночью + 3. В субботу и воскресенье 2 и 3 ноября, дневные температуры в регионе будут колебаться в пределах 2-6 градусов тепла, ночью возможны заморозки до – 3 градусов.

Вся следующая неделя обещает быть дождливой, а в субботу, 2 ноября, возможен мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU