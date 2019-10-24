На Белгородчине Добровольная пожарная команда села Мелихово получила благословение
Настоятель храма Иоанна Предтечи освятили транспорт и здание спасателей
На Белгородчине Добровольная пожарная команда получила благословение. Фото пресс-службы администрации Корочанского района
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Настоятель храма Иоанна Предтечи села Мелихово отец Григорий совершил обряд освящения здания Добровольной пожарной команды села. В богослужении приняли участие глава администрации Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин, начальник Добровольной пожарной команды Александр Хицко, личный состав команды. Батюшка освятил помещение и автотранспорт.
Отец Григорий обратился к сотрудникам ДПК с напутственным словом и благословил личный состав на оперативную, слаженную работу при тушении пожаров, сообщила пресс-служба администрации Корочанского района.
ИСТОЧНИК KP.RU