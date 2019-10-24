2019-10-24T14:03:48+03:00
Общество

Труппа белгородского драмтеатра переедет на год в ДК «Энергомаш»

Здание театра с 20 января закроется на ремонт
Ирина ТАРАСОВА
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Ремонт драматического театра имени Щепкина обойдется в 1 миллиард рублей.Ремонт драматического театра имени Щепкина обойдется в 1 миллиард рублей.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Меньше чем через год здание БГАДТ имени Михаила Щепкина должно предстать в новом виде. В театре еще идут спектакли, но уже 20 января его закроют, а труппа переедет в помещение ДК «Энергомаш».

Пока же идет работа над проектно-сметной документацией. Заказчиком выступило управление капительного строительства Белгородского региона. Всего же ремонт театра обойдется в 1 миллиард рублей, сообщил на пресс-конференции худрук театра Виталий Слободчук.

Капитальный ремонт здания предусматривает укрепление фундамента и стен театра, замену кровли, установку системы обогрева водосточных труд, обновление фасада здания. В театре также будут замечены окна, двери, частично проведут отделку внутри помещения, отремонтируют системы коммуникаций. Новыми станут крыльцо и главный вход в театр. Предстоит также значительно обновить техническое оборудование, заменив его на современное новое.

Художественный руководитель театра Виталий Слободчук сообщил, что спектакли во время ремонта здания будут идти также и в зале музыкального училища, и на других площадках города. Из 47 постановок, который на сегодняшний день есть в репертуаре театра, выберут те, которые соответствуют условиям имеющихся площадок.

Билеты на спектакли драмтеатра можно будет приобрести как онлайн, так и в кассах драматического театра и ДК «Энергомаш».

ИСТОЧНИК KP.RU

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