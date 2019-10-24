Труппа белгородского драмтеатра переедет на год в ДК «Энергомаш»
Меньше чем через год здание БГАДТ имени Михаила Щепкина должно предстать в новом виде. В театре еще идут спектакли, но уже 20 января его закроют, а труппа переедет в помещение ДК «Энергомаш».
Пока же идет работа над проектно-сметной документацией. Заказчиком выступило управление капительного строительства Белгородского региона. Всего же ремонт театра обойдется в 1 миллиард рублей, сообщил на пресс-конференции худрук театра Виталий Слободчук.
Капитальный ремонт здания предусматривает укрепление фундамента и стен театра, замену кровли, установку системы обогрева водосточных труд, обновление фасада здания. В театре также будут замечены окна, двери, частично проведут отделку внутри помещения, отремонтируют системы коммуникаций. Новыми станут крыльцо и главный вход в театр. Предстоит также значительно обновить техническое оборудование, заменив его на современное новое.
Художественный руководитель театра Виталий Слободчук сообщил, что спектакли во время ремонта здания будут идти также и в зале музыкального училища, и на других площадках города. Из 47 постановок, который на сегодняшний день есть в репертуаре театра, выберут те, которые соответствуют условиям имеющихся площадок.
Билеты на спектакли драмтеатра можно будет приобрести как онлайн, так и в кассах драматического театра и ДК «Энергомаш».
ИСТОЧНИК KP.RU