Белгородцам компенсируют питание малышей
Управление социальной защиты населения администрации Белгорода информирует о праве на компенсации питания семьи, воспитывающие детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.
Расширен перечень продуктов, подлежащих компенсации, к которым относятся: фруктовые соки, овощные, мясные, рыбные, фруктовые и ягодные пюре, в том числе смешанные, за исключением продуктов, содержащих творог и молоко.
Размер компенсации не более 700 рублей в месяц. Перечень необходимых документов размещен на сайте в разделе «Национальные проекты «Демография» «Финансовая поддержка при рождении детей».
ИСТОЧНИК KP.RU