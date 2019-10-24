Белгородцам компенсируют питание малышей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-24T17:30:45+03:00

На компенсации имеют право семьи, воспитывающие детей от 6 месяцев до 1,5 лет. Фото: "КП" Архив

На компенсации имеют право семьи, воспитывающие детей от 6 месяцев до 1,5 лет

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Управление социальной защиты населения администрации Белгорода информирует о праве на компенсации питания семьи, воспитывающие детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет.

Расширен перечень продуктов, подлежащих компенсации, к которым относятся: фруктовые соки, овощные, мясные, рыбные, фруктовые и ягодные пюре, в том числе смешанные, за исключением продуктов, содержащих творог и молоко.

Размер компенсации не более 700 рублей в месяц. Перечень необходимых документов размещен на сайте в разделе «Национальные проекты «Демография» «Финансовая поддержка при рождении детей».

ИСТОЧНИК KP.RU