Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» за задержку рейса

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-24T13:07:18+03:00

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В аэропорту Белгорода в июле 2019 года был задержан авиарейс на Москву. Самолет задержали более чем на 3 часа. Причинами задержки явилась техническая неисправность воздушного судна, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было. Административный штраф составил 100 тысяч рублей.

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с задержкой рейса ПАО «Аэрофлот». В связи с выявленными нарушениями возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 416 района Арбат Москвы авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU