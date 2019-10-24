2019-10-24T13:07:18+03:00
Общество

Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» за задержку рейса

Авиакомпанию обязали выплатить 100 тысяч рублей штрафа
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» за задержку рейса.Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» за задержку рейса.Фото: "КП" Архив
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В аэропорту Белгорода в июле 2019 года был задержан авиарейс на Москву. Самолет задержали более чем на 3 часа. Причинами задержки явилась техническая неисправность воздушного судна, резервное воздушное судно авиакомпанией предоставлено не было. Административный штраф составил 100 тысяч рублей.

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с задержкой рейса ПАО «Аэрофлот». В связи с выявленными нарушениями возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 416 района Арбат Москвы авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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