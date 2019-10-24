2019-10-24T19:05:20+03:00
Происшествия

На территории Грайворонского округа Белгородчины выявлено культивирование конопли

Обнаружено 7 фактов культивирования конопли в количестве 638 кустов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На территории Грайворонского округа Белгородчины выявлено культивирование конопли. Фото пресс-службы администрации Грайворонского районаНа территории Грайворонского округа Белгородчины выявлено культивирование конопли. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района
Изменить размер текста:

В период с мая по октябрь 2019 года на территории Грайворонского городского округа проводилась оперативно-профилактическая операция «МАК-2019», в ходе которой было проведено 80 рейдовых мероприятий, сообщила пресс-служба администрации Грайворонского района.

В период проведения операции выявлен 1 факт культивирования конопли в количестве 17 кустов на площади 1 кв.м. Составлен административный протокол. Также выявлено 6 фактов произрастания дикорастущей конопли на площади 453, кв.м. в количестве 621 куста. Нарушителям закона вынесено предписание.

Согласно ст. 231 Уголовного Кодекса РФ незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа, исправительных работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).

Согласно ст. 228 и 228.1 Уголовного Кодекса, незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовную ответственность в виде различных сроков лишения свободы (от трех лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Старом Осколе полиция задержала «кухонного боксера»
На Белгородчине Добровольная пожарная команда села Мелихово получила благословение
Белгородцам компенсируют питание малышей
На Белгородчину надвигаются дожди, мокрый снег и заморозки
В Белгородской области снизится периодичность курсирования пригородных поездов
Труппа белгородского драмтеатра переедет на год в ДК «Энергомаш»
Белгородская транспортная прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» за задержку рейса
В Белгороде полицейские и росгвардейцы задержали закладчика с крупной партией наркотиков
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
У белгородцев появился реальный шанс повлиять на качество жизни
В Белгородской области под колесами «Дэу Нексии» погиб 14-летний подросток
В библиотеках Вейделевского района Белгородской области появилась книга об истории края
В Белгородском районе отметили осенины
В Шебекинском городском округе состоялась спартакиада трудовых коллективов