На территории Грайворонского округа Белгородчины выявлено культивирование конопли

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-24T19:05:20+03:00

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В период с мая по октябрь 2019 года на территории Грайворонского городского округа проводилась оперативно-профилактическая операция «МАК-2019», в ходе которой было проведено 80 рейдовых мероприятий, сообщила пресс-служба администрации Грайворонского района.

В период проведения операции выявлен 1 факт культивирования конопли в количестве 17 кустов на площади 1 кв.м. Составлен административный протокол. Также выявлено 6 фактов произрастания дикорастущей конопли на площади 453, кв.м. в количестве 621 куста. Нарушителям закона вынесено предписание.

Согласно ст. 231 Уголовного Кодекса РФ незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа, исправительных работ, лишения свободы (на срок от двух до восьми лет).

Согласно ст. 228 и 228.1 Уголовного Кодекса, незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовную ответственность в виде различных сроков лишения свободы (от трех лет).

ИСТОЧНИК KP.RU