В Белгороде полицейские и росгвардейцы задержали закладчика с крупной партией наркотиков
В Белгороде наркополицейские во взаимодействии с росгвадейцами задержали закладчика. По версии следствия, 31-летний мужчина приехал из Воронежа целенаправленно для сбыта крупной партии «синтетики». При личном досмотре, а также в тайниках правоохранители обнаружили 35 свертков с «дурью». Эксперты установили, что изъятое является синтетическим наркотиков весом более 37 граммов.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе. Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит длительный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU