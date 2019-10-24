2019-10-24T12:08:41+03:00
Происшествия

В Белгороде полицейские и росгвардейцы задержали закладчика с крупной партией наркотиков

При досмотре мужчины, а также в тайниках правоохранители нашли 35 свертков с «синтетикой»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В Белгороде наркополицейские во взаимодействии с росгвадейцами задержали закладчика. По версии следствия, 31-летний мужчина приехал из Воронежа целенаправленно для сбыта крупной партии «синтетики». При личном досмотре, а также в тайниках правоохранители обнаружили 35 свертков с «дурью». Эксперты установили, что изъятое является синтетическим наркотиков весом более 37 граммов.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе. Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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