2019-10-24T11:35:15+03:00
Общество

У белгородцев появился реальный шанс повлиять на качество жизни

Жителей приглашают принять участие в опросе «Города России глазами россиян»
Ирина ТАРАСОВА
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У белгородцев появился реальный шанс повлиять на качество жизни.У белгородцев появился реальный шанс повлиять на качество жизни.Фото: "КП" Архив
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Исследование, которое проводит ОНФ, поможет понять, насколько условия городской среды, в которой проживают люди, являются комфортными для их жизни и позволит оценить сформированный Минстроем России индекс качества городской среды. И в большой мере это качество зависит от того, насколько активны будут сами белгородцы,сообщают в пресс-службе администрации Белгорода.

Пройти опрос можно с помощью мобильного приложения «ОНФ: Народный контроль», которое доступно в GooglePlay и AppleStore, а также в интернете (https://nk.onf.ru/surveys/56).

Опрос проводится анонимно, все ответы обрабатываются автоматически.

Отметим, что методику определения индекса качества городской среды в марте 2019 года утвердило правительство Российской Федерации. Он будет рассчитываться ежегодно сразу по 36 индикаторам, что сделает оценку максимально объективной. От показателей этого индекса будет зависеть размер субсидий регионам из федерального бюджета на преобразования городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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