В библиотеках Вейделевского района Белгородской области появилась книга об истории края
В рамках реализации проекта, направленного на популяризацию вейделевцев, внесших вклад в развитие малой Родины, к 90-летию образования Вейделевского района была издана замечательная книга, сообщает пресс-служба администрации Вейделевского района.
В ее создании принимали участие Сергей Соколов, Раиса Суслова, Светлана Боканова, специалисты администрации Вейделевского района. Все были заинтересованы и объединены одной целью - оставить потомкам историю своей малой Родины, историю о земляках.
Совсем недавно Вейделевский район отметил юбилей. День района по традиции блистал разнообразием мероприятий. Много теплых слов было сказано всем вейделевцам, которые сохраняют культурное наследие, народные обычаи и традиции своих предков, приумножают славу своего края, а также защитникам Отечества, проявившим беззаветное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.
На страницах этой книги читатель познакомится с историей Вейделевского района, замечательными людьми, обогатит свои знания о прошлом, проявит интерес к родной земле.
ИСТОЧНИК KP.RU