В библиотеках Вейделевского района Белгородской области появилась книга об истории края

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-24T10:37:36+03:00

В ней собраны имена жителей района, внесших большой вклад в его развитие

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В рамках реализации проекта, направленного на популяризацию вейделевцев, внесших вклад в развитие малой Родины, к 90-летию образования Вейделевского района была издана замечательная книга, сообщает пресс-служба администрации Вейделевского района.

В ее создании принимали участие Сергей Соколов, Раиса Суслова, Светлана Боканова, специалисты администрации Вейделевского района. Все были заинтересованы и объединены одной целью - оставить потомкам историю своей малой Родины, историю о земляках.

Совсем недавно Вейделевский район отметил юбилей. День района по традиции блистал разнообразием мероприятий. Много теплых слов было сказано всем вейделевцам, которые сохраняют культурное наследие, народные обычаи и традиции своих предков, приумножают славу своего края, а также защитникам Отечества, проявившим беззаветное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

На страницах этой книги читатель познакомится с историей Вейделевского района, замечательными людьми, обогатит свои знания о прошлом, проявит интерес к родной земле.

ИСТОЧНИК KP.RU