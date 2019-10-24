2019-10-24T09:59:47+03:00
Звезды

В Белгородском районе отметили осенины

Атмосферу праздника создавала художественная самодеятельность Бочковского клуба
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе отметили осенины. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе отметили осенины. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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В Белгородском районе отметили осенины. Этот прадник наши предки также называли Оспожники, традиционный народный праздник урожая, который праздновали на Руси. Он посвящался собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. Осенние гуляния прошли в минувшие выходные в селе Бочковка. На площадке возле сельского клуба организаторы подготовили для гостей яркую и насыщенную программу.

Настоящим украшением праздника стали красочные выставки: «В объективе семья» и «Золотые страницы осени».Кулинарный конкурс «Осенние дары» вызвал особый интерес. На столах разместились баночки с соленьями, овощи и фрукты, душистый мед, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Для юных жителей села была подготовлена познавательно-развлекательная программа. Дети с удовольствием участвовали в различных играх, старинных забавах и викторинах, посвященных осени. Атмосферу праздника создавали выступления коллективов художественной самодеятельности Бочковского СК. Никто не остался в стороне: все хором подпевали знакомые песни и подключились к веселым танцам. В завершение программы собравшихся угостили ароматной полевой кашей и свежим хлебом, испеченным в русской печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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